Падение цен на нефть назвали полезным для России

Низкие цены на нефть повышают вероятность экономической либерализации в России, что может принести пользу, поскольку заставит власти развивать экономику и вести более дружелюбную внешнюю политику. К такому выводу пришли экономисты Bank of America в докладе «Лебединое озеро 2021 года», пишет РБК.

Эксперты напомнили, что исторически Россия активна на мировой арене в момент высоких цен на энергоресурсы. На эти периоды пришлись война в Афганистане, операция в Южной Осетии, присоединение Крыма и конфликт на востоке Украины.

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Между тем низкие цены заставляли начать перестройку, провести реформы 1990-х годов, а также заговорить о перезагрузке отношений с США в 2009-м. После этих изменений, зачастую болезненных, экономика получала ускорение.

Нынешняя ситуация, когда весь 2020 год цены на нефть держались на непривычно низком уровне, означает, по мнению Bank of America, что в 2021 году от России можно не ждать геополитической активности. Демократические изменения на фоне обвала цен на нефть еще в 2016 году допускал «Ренессанс Капитал».

Во время последней пресс-конференции президент России Владимир Путин объявил, что страна слезла с нефтегазовой иглы, так как 70 процентов российского бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Глава государства отсылал к данным за первое полугодие 2020 года, на которое пришлось обрушение цен на нефть вкупе с радикальным сокращением поставок. Однако согласно прогнозу Минфина, даже в 2022 году доход от продажи нефти и газа будет обеспечивать более трети бюджета.