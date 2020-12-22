Путину рассказали о будущей бесполезности нефти

К 2050 году многие страны мира планируют добиться углеродной нейтральности. Подобная климатическая повестка предполагает отказ от ископаемого топлива, что делает нефть фактически бесполезной. Такой тренд существенно повлияет на спрос на традиционные энергетические ресурсы, заявил вице-премьер России Александр Новак на встрече с президентом страны Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Материалы по теме Пошли на прорыв Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры? Пошли на прорыв Россия создает инновационную экономику. Удастся ли ей выбиться в лидеры?

Вторым основным фактором, влияющим на снижение спроса, Новак назвал избыток ресурсов во всем мире из-за развития технологий. Вице-премьер считает, что в будущем нужно сконцентрировать усилия по двум направлениям: на развитии внутреннего рынка и на диверсификации экспорта. Новак также рассказал, что добыча нефти в России по итогам 2020 года уменьшится по сравнению с предыдущим годом на 8,4 процента, а газа — на 5 процентов.

Профицит нефти в мире может достигнуть 0,6 миллиона баррелей в 2021 году относительно показателей конца 2019 года. Об этом сказано в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Организация также ухудшила прогноз по спросу в 2021 году на 170 тысяч баррелей в сутки (до 5,7 миллиона баррелей).

Ранее Путин предрек нефти скорое забвение. По его прогнозам, в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти на 1 процент в год, а затем год от года будет снижаться на 0,1 процента.