Комитет Верховной Рады рекомендовал сократить число депутатов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении числа депутатов с 450 до 300. Об этом сообщает «Страна.ua».

За соответствующее решение проголосовали 17 из 22 членов комитета. Для принятия закона в Раде необходимо 300 голосов. Документ внес президент Владимир Зеленский.

В законопроекте также говорится, что народный депутат Украины должен владеть государственным языком, а состав парламента избирается по пропорциональной системе.

В октябре 2020 года по инициативе Зеленского был проведен всеукраинский опрос. Один из его вопросов касался возможного сокращения численности депутатов. 95 процентов опрошенных поддержали уменьшение депутатского корпуса с 450 до 300 парламентариев.

Сократить число депутатов Верховной Рады до 300 предлагалось еще при третьем президенте Украины Викторе Ющенко.