Россия
 
Последние новости
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
Разведка США назвала возможные источники угрозы инаугурации Байдена
Окружение актера из сериала «Метод» описало его состояние перед смертью
Протестующие в Бельгии сожгли участок полиции после смерти темнокожего мигранта
Эксперт рассказал о последствиях сна рядом с телефоном
Трамп прокомментировал блокировки в соцсетях
Россиянам назвали тревожные симптомы в период холодов
Пульмонолог описал особенности «ковидного» кашля
Более трети россиян сочли ситуацию в экономике плохой
Новости партнеров
Прослушать новость

Профсоюз оценил перспективу увольнения российских медиков за отказ от прививки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ольга Савицкая / Sputnik / РИА Новости

Российских медиков не могут уволить или отстранить от работы за отказ от вакцинации против коронавируса. Все риски заболеть оплачиваются. Таким образом перспективу санкций в отношении медработников в интервью с РИА Новости оценил заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников.

«Тяжелые опасные условия труда (...) во-первых, они оплачиваются как класс вредности. (...) и второе, они оплачиваются дополнительно тем, кто работает с коронавирусной инфекцией», — отметил эксперт, добавив, что работающие с коронавирусными пациентами медики дополнительно застрахованы.

Андрочников также подчеркнул, что медиков вакцинируют добровольно и перед прививкой они подписывают согласие. Однако, как отметил специалист, им все же следует вакцинироваться.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что перед прививкой от коронавируса стоит сдать тест на антитела и обследоваться на скрытые болезни. По его словам, при наличии антител вакцину стоит применять не ранее чем через год.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иммунолог сравнил воздействие российских вакцин от коронавируса
Российский врач назвал самых защищенных от коронавируса людей
Собянин объявил о расширении программы вакцинации в Москве