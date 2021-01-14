Профсоюз оценил перспективу увольнения российских медиков за отказ от прививки

Российских медиков не могут уволить или отстранить от работы за отказ от вакцинации против коронавируса. Все риски заболеть оплачиваются. Таким образом перспективу санкций в отношении медработников в интервью с РИА Новости оценил заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников.

«Тяжелые опасные условия труда (...) во-первых, они оплачиваются как класс вредности. (...) и второе, они оплачиваются дополнительно тем, кто работает с коронавирусной инфекцией», — отметил эксперт, добавив, что работающие с коронавирусными пациентами медики дополнительно застрахованы.

Андрочников также подчеркнул, что медиков вакцинируют добровольно и перед прививкой они подписывают согласие. Однако, как отметил специалист, им все же следует вакцинироваться.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что перед прививкой от коронавируса стоит сдать тест на антитела и обследоваться на скрытые болезни. По его словам, при наличии антител вакцину стоит применять не ранее чем через год.