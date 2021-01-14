Назван лучший творог

Роскачество провело исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и назвало лучший творог. В нем приняли участие образцы семи брендов, жирность каждого из них составила девять процентов: «%: «Братья Чебурашкины», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино» и «Савушкин хуторок».

Специалисты проверяли образцы по нескольким ключевым параметрам, в том числе содержание антибиотиков, патогенных микроорганизмов, дрожжей и плесени, а также исследовали органолептические свойства.

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Все изученные образцы оказались натуральным творогом, изготовленным с использованием молока и без использования сои и растительных жиров. Кроме того, в составе отсутствует фосфатаза — фермент микроорганизмов сырого молока.

В твороге под маркой «Коровка из Кореновки» было обнаружено недостаточно полезных молочнокислотных бактерий. В «Савушкином хуторке» не было обнаружено антибиотиков и консервантов, однако нарушены требования по содержанию белка, а также по вкусу и запаху.

При изучении творога «Вкуснотеево» у специалистов возникли вопросы к количеству дрожжей, однако уровень кисломолочных микроорганизмов и плесени оказался в норме. Также эксперты выявили нарушения по содержанию белка в твороге «Домик в деревне», жира и белка в «Братьях Чебурашкиных», излишнему содержанию дрожжей в образце под брендом «Искренне ваш». В твороге «Простоквашино» их не устроил вкус.

По итогам исследования лидером рейтинга Роскачества стал творог «Простоквашино» с результатом 4,8 балла. Также в тройку вошли «Домик в деревне» и «Савушкин хуторок» (по 4,7 балла). Далее образцы расположились в следующем порядке: «Братья Чебурашкины» (4,6 балла), «Коровка из Кореновки» (3,5 балла), «Вкуснотеево» (2,5 балла) и «Искренне ваш» (2,3 балла).