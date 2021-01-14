Европейский партнер «Северного потока-2» задумался о продаже бизнеса в России

Немецкая компания Uniper, которая является европейским партнером «Газпрома» по проекту «Северный поток-2», готова подумать о том, чтобы продать свой российский бизнес, если поступит привлекательное предложение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу компании Андреаса Ширенбека (Andreas Schierenbeck).

Он сообщил, что в настоящее время компания не ведет никаких переговоров о полном выходе из бизнеса. Продажа, по его словам, — лишь один из возможных вариантов, о которых Uniper готова потенциально размышлять. Другой сценарий, наоборот, подразумевает развитие бизнеса в области возобновляемых источников энергии. Так, Uniper хочет участвовать в запланированных в России конкурсах на строительство ветропарков.

Заявление топ-менеджера сделано из-за слухов о том, что энергохолдинг «Интер РАО» проявил интерес к российской «дочке» Uniper — Unipro. Информация поступала еще осенью 2020 года, но тогда ее опровергли. Uniper принадлежат угольные и газовые электростанции в России мощностью 11 гигаватт.

Uniper является одним из пяти европейских партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2» наравне с OMV, Royal Dutch Shell, Engie и Wintershall. В январе 2021 года стало известно, что США пригрозили санкциями компаниям в ЕС, которые поддерживают строительство газопровода. В Uniper заявили, что никаких угроз со стороны США не получали, пишет РИА Новости.