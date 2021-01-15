Ребенку придется ампутировать ноги из-за осложнения после COVID-19

Мальчику из американского поселка Шелби, штат Мичиган, придется ампутировать ноги из-за редкого осложнения COVID-19. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 17.

У десятилетнего Дишана Джемисона (Dae’Shun Jamison) поднялась высокая температура, и 21 декабря мать незамедлительно отвезла его в больницу. Врачи диагностировали у него синдром мультисистемного воспаления у детей. По словам медиков, у Джемисона самый тяжелый случай болезни, который они когда-либо видели.

Врач мальчика Розмари Оливеро (Rosemary Olivero) заявила, что синдром развивается в течение двух-восьми недель после заражения новой коронавирусной инфекцией. В случае Джемисона COVID-19 прошел бессимптомно, а синдром развился спустя две недели.

Из пяти тысяч пациентов, тесты на COVID-19 которых показали положительный результат, всего у 21 ребенка диагностировали синдром мультисистемного воспаления. Симптомы могут включать жар, покраснение глаз, сыпь, воспаление лимфатических узлов, рвоту и диарею. Точная причина возникновения синдрома неизвестна.

Синдром привел к накоплению жидкости в ногах ребенка. Врачи попытались сохранить их, но вынуждены были сообщить семье о необходимости ампутации конечностей.

«Было очень тяжело принять такое решение. Я просто думаю, какая жизнь ждет его после ампутации? Он любит играть в футбол и вести активный образ жизни. Это очень тяжело», — сказала мать мальчика Бриттни Отман (Brittney Autman). Она утешает себя мыслью о том, что позже ее сын вновь сможет ходить при помощи протезов.

Ранее сообщалось, что житель английского города Борнмут, графство Дорсет, перенес ампутацию ноги после того, как у него образовался тромб в результате заражения коронавирусом. До заболевания он был абсолютно здоров.