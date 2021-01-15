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Правительство Нидерландов подало в отставку из-за скандала с пособиями

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Правительство Нидерландов в полном составе подало в отставку из-за скандала с детскими пособиями. Об этом сообщает местное издание NL Times.

Министры продолжат выполнять свои обязанности до тех пор, пока к присяге не будет приведено новое правительство. Кабмин продолжит заниматься насущными проблемами, в частности борьбой с пандемией коронавируса, тогда как более спорные и деликатные вопросы оставят на рассмотрение следующего правительства.

Скандал разгорелся после того, как власти ошибочно обвинили тысячи родителей в мошенничестве с пособиями по уходу за ребенку и потребовали вернуть выплаченные деньги. В некоторых случая суммы достигали десятков тысяч евро. При этом утверждается, что «мошенников» вычисляли по национальному признаку и наличию двойного гражданства.

Ранее правительственный кризис разразился в Италии после того, как одна из партий правящей коалиции вышла из состава кабмина. Причиной стало несогласие с правительственным планом по использованию средств, выделенных Италии из фонда восстановления экономики Европейского союза. В результате распада правящей коалиции действующий премьер-министр страны Джузеппе Конте утратил большинство в итальянском сенате.

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