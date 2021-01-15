Число умерших от коронавируса в мире превысило 2 миллиона после того, как Италия сообщила о смерти 477 заболевших. Об этом свидетельствуют приведенные 15 января данные Университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По данным на 20:17 по московскому времени, в мире зарегистрировано 1 999 849 смертей от коронавируса. Вместе с последними данными из Италии, которые пока не были занесены в систему университета, общее число погибших превысило 2 миллиона человек. При этом по данным сайта Worldometer, эта цифра еще выше — 2 009 137.

Всего, по данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболело 93 363 092 человек. Из них более 51 миллиона пациентов выздоровели.

Наибольшее число смертей зафиксировано в США — 389 тысяч человек. На втором месте оказалась Бразилия с показателем в 207 тысячами погибших. На третьем месте — Индия, там от коронавируса скончались 151 918 человек. В России от осложнений, вызванных заболеванием, умерло 63 558 граждан.