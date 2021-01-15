Российского дезертира-миллионера посадили на восемь лет

Военный суд в Петропавловске-Камчатском признал виновным капитана местной воинской части, сбежавшего за границу с девятью миллионами рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Военного обвинили по статьям «Присвоение или растрата», «Кража» и «Дезертирство» и приговорили к восьми годам лишения свободы. Кроме того, его лишили воинского звания и взыскали в пользу Минобороны более 10 миллионов рублей.

Поясняется, что осужденный был финансистом воинской части. Следствие установило, что он присвоил государственные денежные средства в размере более одного миллиона рублей, похитил более восьми миллионов и не явился в срок на службу, скрывшись за рубежом, где жил по поддельным документам.

В 2019 году сообщалось, что начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ». Обман вскрылся, когда сотрудники военной контрразведки решили проверить, как соблюдается режим конфиденциальности в офисах частных проектировщиков.