Девушка раскрыла неприличные требования бывшего начальника и обрела славу в сети

Девушка поделилась ужасами работы помощника дизайнера и обрела славу в социальных сетях. На ролики, размещенные в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

Британка Фионнуала Эллен (Fionnuala Ellen) опубликовала видео, в котором рассказала об особенностях работы личным ассистентом модельера, чье имя она не раскрыла. По ее словам, мужчина заставлял ее «пахать как лошадь» 24 часа в сутки. «У меня всегда был включен телефон, потому что я до ужаса боялась пропустить его звонок», — добавила работница.

Так, например, дизайнер заставил Эллен купить и принести ему снотворное в 11 часов ночи, несмотря на то, что она гуляла в это время с друзьями. Кроме того, он не раз звонил ей в 3-4 утра с просьбой заказать ему такси. «Однажды он кинул в меня степлер из-за плохого настроения», — пожаловалась блогерша.

Помимо этого, Эллен вспомнила еще одно неприличное требование руководителя. По ее словам, во время поездок она самостоятельно собирала чемодан мужчины, однако один раз ему пришлось сделать это самому, и он забыл взять с собой нижнее белье. Модельер позвонил помощнице и в панике сообщил ей об этом.

Согласно материалу, девушка нашла несколько магазинов на территории аэропорта и предложила ему приобрести новую пару. Однако анонимный работодатель отверг ее предложение, в связи с чем ассистентке пришлось купить определенную модель белья в супермаркете Selfridges за 70 фунтов стерлингов (семь тысяч рублей) и привезти вещи в аэропорт.

«Я кричала на охранников в аэропорту, чтобы пройти и отдать ему трусы. Я выглядела как сумасшедшая», — высказалась Эллен и добавила, что по приезде дизайнера из командировки выяснилось, что он ни разу не надел запакованное белье.

Публикация британки стала вирусной и набрала больше двух миллионов просмотров. Пользователи сравнили ее работу с фильмом «Дьявол носит Prada», в котором героиня актрисы Мерил Стрип Миранда Пристли также издевалась над своей помощницей.

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