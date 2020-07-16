Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех из-за суммы чаевых в ресторане

Бывшая официантка опубликовала серию видео, в которых рассказала о суммах чаевых, оставляемых знаменитостями. Соответствующие публикации появились на ее странице в TikTok.

Джулия Кэролэнн (Julia Carolann) работала хостес в дорогом ресторане на Манхэттене. Среди частых гостей ее заведения были супермодели Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, певица Бейонсе, а также Кендалл и Кайли Дженнер.

В своем видео американка оценивала поведение звезд во время пребывания в заведении. Например, 22-летней Дженнер она поставила два балла из десяти и подняла ее на смех из-за маленькой суммы оставленных чаевых. «Она вела себя нормально, но оставила на чай 20 долларов (1400 рублей) с чека в 500 долларов (35 тысяч рублей). Делайте с этой информацией что хотите», — пояснила девушка.

Низкую оценку также получила жена Джастина Бибера Хейли. Кэролэнн отметила, что она неоднократно встречала знаменитость, и каждый раз Бибер была неприятной в общении.

При этом супермоделям Белле и Джиджи Хадид девушка поставила десять из десяти. «Они вели себя очень вежливо и дружелюбно с персоналом, что, к сожалению, редкость у знаменитостей», — отметила она.

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Наивысшую оценку Кэролэнн присудила и американской певице Бейонсе. По словам Кэролэнн, перед уходом исполнительница широко улыбнулась и поблагодарила ее.

23 июня стало известно о том, что Кайли Дженнер и ее старшая сестра Кендалл перестали платить работникам своих фабрик. Из-за пандемии коронавируса американская корпорация Global Brands Group, владеющая модным брендом Kendall + Kylie, сообщила о невозможности выпуска коллекции одежды весна-лето 2020. В результате труд работников текстильного производства не был оплачен.

29 мая журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире. Журналисты обвинили ее в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула.