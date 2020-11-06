Официантка раскрыла имена самых невоспитанных голливудских звезд

Бывшая официантка опубликовала серию видео, в которых рассказала об особенностях поведения конкретных знаменитостей с персоналом ресторана. Соответствующие публикации появились на ее странице в TikTok.

Лаура Месробян (Laura Mesrobian) работала официанткой в ресторане Нью-Йорка, среди частых гостей которого были популярные актеры и музыканты. Ежедневно наблюдая за поведением голливудских звезд во время посещения заведения, девушка решила составить собственный рейтинг, оценив их по десятибалльной шкале. Она раскрыла имена самых невоспитанных знаменитостей.

Так, например, актеру Джейку Джилленхолу она поставила семь баллов из десяти, назвав его «чертовски привлекательным». Однако блогерша раскритиковала его за то, что он ни разу не оплачивал счет, когда приходил в ресторан в компании друзей. «Несмотря на это, с ним довольно весело общаться», — заключила она.

В то же время самым невоспитанным клиентом Месробян назвала американского кинорежиссера и сценариста Ноа Баумбаха (Noah Baumbach). По ее словам, мужчина показался ей не особо приятным человеком. Автор ролика оценила его в четыре балла. При этом супруга знаменитости, актриса Грета Гервиг (Greta Gerwig), получила 11 из десяти баллов — наивысшую оценку из всех оцененных официанткой звезд.

Кроме того, Месробян дала оценку еще двум актрисам: Аманде Сейфрид и Дакоте Фаннинг. Так, первой знаменитости она поставила восемь баллов из десяти возможных, а второй — семь баллов. По мнению автора ролика, обе женщины восхитительно выглядели и не грубили персоналу.

В июле хостес подняла на смех бывшую самую молодую миллиардершу из-за суммы чаевых в ресторане. Джулия Кэролэнн поставила Кайли Дженнер два балла из десяти. «Она оставила на чай 20 долларов с чека в 500 долларов», — пояснила девушка.