Стилистка раскрыла имена самых неблагодарных знаменитостей и прославилась в сети

Голливудский дизайнер по костюмам раскрыла имена самых неблагодарных знаменитостей, с которыми ей приходилось работать, и прославилась в сети. Серия роликов появилась на ее странице в TikTok.

Бывшая стилистка Тамаран (Tamaran) составила рейтинг звезд, оценив их поведение во время совместной работы по десятибалльной шкале. Среди ее клиентов было множество актеров, актрис и музыкантов.

Так, например, певице Кэрри Андервуд (Carrie Underwood) специалистка поставила десять баллов, назвав ее «самым милым человеком на свете». «Она поблагодарила меня и пожелала удачного дня!» — поделилась мастер. Такую же оценку Тамаран присудила поп-исполнительнице Селене Гомез, которая, по ее словам, настоящий профессионал своего дела.

Наивысший балл Тамаран присвоила и актеру Джейкобу Элорди (Jacob Elordi). Она объяснила, что он поднимает настроение всем коллегам во время работы и никогда не грубит персоналу.

При этом самый низкий балл, а именно один из десяти, получила героиня фильма «Идеальный голос» Алексис Кнапп (Alexis Knapp). Выяснилось, что актриса испачкала платье перед мероприятием, и стилистке пришлось срочно отстирывать пятно. Кроме того, Кнапп не заплатила ей за работу, а также потеряла дорогостоящее украшение, которое бренд предоставил ей бесплатно.

Низкие оценки получили певица Дженнифер Лопес, а также актрисы Джессика Альба и Кэтрин Хейгл (Katherine Heigl). Дизайнер утверждает, что они всегда неприятны в общении и часто портят выбранные для них наряды. В то же время актриса Мариса Томей (Marisa Tomei), которая получила пять баллов, проспала назначенную примерку.

Разоблачающие ролики Тамаран стали вирусными и прославили ее в соцсетях. Некоторые видео набрали больше миллиона просмотров.

В июле бывшая официантка опубликовала серию видео, в которых рассказала о суммах чаевых, оставляемых знаменитостями. Так, Джулия Кэролэнн подняла на смех Кайли Дженнер, поскольку последняя оставила маленькие чаевые. Низкую оценку она также присвоила Хейли Бибер. Сестры Хадид, в свою очередь, получили десять из десяти.