Китайский интернет-гигант представил электромобиль

Китайский интернет-гигант Alibaba вместе с крупнейшим китайским производителем автомобилей SAIC Motor представили электромобиль. Как пишет агентство Nikkei, машина будет продаваться под брендом IM (Intelligence in Motion).

Электрический седан сможет поддерживать беспроводную подзарядку батарей, которые поставляет китайская компания Contemporary Amperex Technology (она же является поставщиком батарей для Tesla). Машина сможет проехать тысячу километров от одного заряда, а также самостоятельно парковаться и обмениваться данными в соцсетях.

Покупателям дадут возможность выбрать модель седана с аккумуляторами на 93 или 115 киловатт-час. Процессоры для электромобиля делает компания Nvidia. Предзаказы на новый электромобиль будут принимать в апреле, точная дата начала продаж и розничная цена пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что компартия Китая решила национализировать Alibabа и Ant Group, которые принадлежат главному богачу КНР Джеку Ма. Миллиардер перестал появляться на публике после того, как во время своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами.