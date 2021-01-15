Huawei назвала отличия своей операционной системы от Android

Huawei разъяснила отличия между своей HarmonyOS, Android и iOS. Об этом сообщает китайский портал Sina.

Разницу между популярными операционными системами для смартфонов объяснил президент отдела потребительского ПО Huawei Ван Чэнлу (Wang Chenglu). В ходе конференции Sina 2020 Technology Billboard Чэнлу заявил, что собственная ОС компании отличается от остальных поддержкой нескольких платформ. Топ-менеджер упомянул смартфоны, компьютеры, автомобили и прочую технику, которая может работать под управлением HarmonyOS.

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Также он уточнил, что в компании верят в потенциал ОС на фоне развивающегося рынка «интернета вещей» (Internet of things, IoT). Кроме того Ван Чэнлу заметил, что HarmonyOS имеет открытый исходный код, благодаря чему разработчики смогут тонко настроить свои приложения под систему. Главным недостатком ОС представитель компании назвал вероятные ошибки, которую могут возникнуть при развертывании HarmonyOS на миллионы девайсов по всему миру.

В свою очередь, основным преимуществом Android Чэнлу отметил открытый исходный код, но заметил, что ОС ограничена лишь одной платформой и не отличается непрерывностью развития. Топ-менеджер китайской корпорации похвалил iOS за быструю работу, однако отметил закрытый характер системы от Apple. Также он подчеркнул, что разработчикам приходится адаптировать свои приложения под iOS и исключительные требования App Store.

В заключении Ван Чэнлу подытожил, что HarmonyOS не является копией упомянутых iOS или Android. Руководитель отдела потребительского ПО заявил, что в 2021 году Huawei намерена установить операционную систему на 300-400 миллионов гаджетов.

В конце 2020 года журналисты XDA Developers уличили Huawei в копировании Android. Специалисты изучили бета-версию операционной системы и нашли в ней ошибки совместимости, аналогичные тем, которые встречаются на смартфонах под управлением операционной системы от Google.