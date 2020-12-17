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Huawei выпустила «убийцу Android»

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Изображение: harmonyos.com

Huawei представила бета-версию своей операционной системы для смартфонов. Об этом сообщает издание Huawei Central.

На сайте HarmonyOS доступна информация для создателей ПО для смартфонов. В частности, компания выпустила документацию, инструменты для разработки приложений, описание основных элементов интерфейса и примеры программ. Одновременно с запуском бета-версии HarmonyOS 2.0 началась кампания по привлечению авторов контента для операционной системы.

Журналисты уточняют, что разработчикам уже доступен программный интерфейс приложения (API) для более чем 15 тысяч программ. Специалисты могут начать оптимизировать свои продукты не только для смартфонов, но и других платформ — телевизоров, планшетов, умных часов, бортовых компьютеров автомобилей. «Убийца Android», как называют ОС журналисты, пока доступен разработчикам в Китае, но в будущем для работы над операционной системой привлекут специалистов со всего мира.

С 16 декабря разработчики смогут тестировать HarmonyOS 2.0 на флагманских смартфонах и планшетах компании. В их число входят Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro и Huawei MatePad Pro.

В ноябре Huawei заявила, что в будущем переведет более 90 процентов своих смартфонов на собственную ОС. Канал обновления на HarmonyOS будет открыт для ряда пользователей в январе-феврале 2021 года. Работа над операционной системой Huawei началась после внесения китайской компании в санкционный список США в мае 2019 года.

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