Huawei выпустила «убийцу Android»

Huawei представила бета-версию своей операционной системы для смартфонов. Об этом сообщает издание Huawei Central.

На сайте HarmonyOS доступна информация для создателей ПО для смартфонов. В частности, компания выпустила документацию, инструменты для разработки приложений, описание основных элементов интерфейса и примеры программ. Одновременно с запуском бета-версии HarmonyOS 2.0 началась кампания по привлечению авторов контента для операционной системы.

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Журналисты уточняют, что разработчикам уже доступен программный интерфейс приложения (API) для более чем 15 тысяч программ. Специалисты могут начать оптимизировать свои продукты не только для смартфонов, но и других платформ — телевизоров, планшетов, умных часов, бортовых компьютеров автомобилей. «Убийца Android», как называют ОС журналисты, пока доступен разработчикам в Китае, но в будущем для работы над операционной системой привлекут специалистов со всего мира.

С 16 декабря разработчики смогут тестировать HarmonyOS 2.0 на флагманских смартфонах и планшетах компании. В их число входят Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro и Huawei MatePad Pro.

В ноябре Huawei заявила, что в будущем переведет более 90 процентов своих смартфонов на собственную ОС. Канал обновления на HarmonyOS будет открыт для ряда пользователей в январе-феврале 2021 года. Работа над операционной системой Huawei началась после внесения китайской компании в санкционный список США в мае 2019 года.