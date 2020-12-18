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Назван первый смартфон Huawei на собственной системе

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Фото: Mark Schiefelbein / AP

Первый смартфон на базе операционной системы HarmonyOS 2.0 выйдет в 2021 году. Об этом сообщает китайский портал Sina.

После анонса бета-версии ОС для смартфонов Huawei провела пресс-конференцию для журналистов. Авторы заметили на мероприятии смартфон, с помощью которого компания показала интерфейс и некоторые функции HarmonyOS 2.0. Также представители корпорации отметили, что данный аппарат будет первым, на котором новая операционная система будет доступна «из коробки».

Представители компании не назвали модель устройства, но считают, что этим телефоном окажется Huawei P50. Запуск смартфона в продажу, на который будет предустановлена собственная операционная система Huawei, запланирован на первый квартал 2021 года. В заявлении Huawei говорится, что HarmonyOS будет загружена более чем на 100 миллионов гаджетов бренда — как на новые, так и на старые устройства.

Журналисты агентства подчеркнули, что визуально HarmonyOS мало чем отличается от актуальной оболочки EMUI, разработанной Huawei. Также во встроенном магазине приложений они нашли большое количество программ и сервисов, доступных пользователям Android-смартфонов.

Ранее Huawei выпустила бета-версию операционной системы HarmonyOS 2.0 для смартфонов. С 16 декабря разработчики могут тестировать ОС на флагманских телефонах и планшетах компании — Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro и Huawei MatePad Pro.

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