Бойцы UFC почтили память Марадоны на дуэли взглядов

Аргентинский боец смешанного стиля (MMA) Сантьяго Понциниббио и его соперник из Китая Ли Цзинлян почтили память чемпиона мира по футболу Диего Марадоны на дуэли взглядов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщается в Twiter-аккаунте MMA Junkie.

34-летний аргентинец вышел на битву взглядов со свернутым плакатом. Цзинлян помог его развернуть. Оба спортсмена растянули плакат с фотографией Марадоны и подписью «Навсегда».

Цзинлян встретится с Понциниббио на турнире UFC Fight Night 16 января. На счету аргентинца 27 побед при трех поражениях. Китайский боец одержал 17 побед при шести поражениях.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти аргентинца стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.