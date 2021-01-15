ВВС США раскрыли подробности об истребителе шестого поколения

Разработка истребителя шестого поколения, ведущаяся в рамках проекта Next Generation Air Dominance (NGAD) в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) США, использует инженерию в стиле «Формулы-1». Подробности соответствующей программы в публикации на страницах Popular Mechanics раскрыл помощник по закупкам министра ВВС Уилл Ропер.

По его словам, «летный демонстратор истребителя шестого поколения» стал вторым для ВВС США после американо-шведского реактивного учебного eT-7 Red Hawk самолетом, разработка которого велась с использованием цифровой инженерии. Ропер уверен, что разработанное в рамках NGAD изделие «на годы опередило ожидания».

Помощник министра уверен, что сложившаяся в США во времена холодной войны система госзакупок «мертва» относительно «сегодняшних угроз и темпов развития технологий». По его словам, такие фильмы, как «Матрица», а также подход, используемый в создании гоночных автомобилей класса «Формула-1», «помогают нам объяснить основную технологию цифровой инженерии, которую мы называем authoritative virtualization».

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В частности, Ропер утверждает, что при создании машин «Формулы-1» не используются физические прототипы, а «каждая особенность автомобиля и вся физика, определяющая ее, даже резина, буквально встречающаяся с дорогой, тщательно» проверены цифровой инженерией.

Специалист уверен, что, «в отличие от первой волны глобализации, цифровую инженерию, с ее высококвалифицированным трудом, использованием автоматизации и адаптивными производствами, намного сложнее ослабить дешевой иностранной рабочей силой».

В сентябре Ропер заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.