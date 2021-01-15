Девушка испачкала чернокожего парня тональным кремом и стала звездой TikTok

Девушка обняла парня, случайно испачкала его лицо косметикой и стала звездой в соцсети. Ролик появился в TikTok-аккаунте пользователя Митчелла Джози (Mitchell Josie).

В публикации, которая оказалась вирусной и набрала больше девяти миллионов просмотров в соцсети, запечатлена танцующая пара приятелей на вечеринке. На размещенных кадрах видно, как героиня с обильным мейкапом обнимает чернокожего мужчину, окрашивая его лицо слоем тонального крема.

«Он не был готов к такому», — подписал пост Джози. Подписчиков рассмешил ролик, о чем они написали в комментариях под ним. «Такого я не ожидала. Я думала, что максимум испачкается куртка», «Я бы умерла на месте, если бы такое случилось со мной», «Чернокожий парень просто стал белым», «Это очень смешно», «Она забыла закрепить тон специальным косметическим средством», — высказывались юзеры.

Ранее в августе 2019 года женщина замазала прыщ и осталась парализованной. Австралийка Джо Джилкрист (Jo Gilchrist) замаскировала прыщ с помощью тонального крема и кисти и через несколько дней почувствовала невыносимую боль в спине. В больнице женщине сказали, что с помощью кисти через микротрещину в ее коже в организм проникла смертельная инфекция.