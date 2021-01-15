«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео

Отдыхающие сняли на видео мощную метель на популярном горнолыжном курорте Сочи «Роза Хутор». На опубликованные в соцсетях записи обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.

На кадрах показан один из склонов, заполненный людьми — видно, что в районе спуска идет обильный снегопад, ограничивающий видимость, и дует сильный ветер. «На склонах "Розы Хутор" сейчас снежное сумасшествие!» — говорится в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях. «Чего вот не сидится в такую погоду...», «Домой!», «Потом будут разыскивать пропавших», «А народ довольный», «Россиян, заплативших за отдых, ничего не остановит», «А лыжникам селфи надо снять, как их заметает», — писали они.

Старт горнолыжного сезона на «Розе Хутор» в Сочи перенесли на неделю из-за теплой погоды — трассы стали доступны лишь 25 декабря прошлого года. Еще в ноябре там заготовили 150 кубометров искусственного снега, однако для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно. В настоящее время курорт открыт для отдыха и горных прогулок, работают отели и множество развлечений.