В Азербайджане продлили особый карантинный режим до апреля

Особый карантинный режим в Азербайджане будет действовать до 1 апреля. О продлении ограничений заявили власти страны, передает ТАСС.

Оперативный штаб при кабинете министров республики рассказал, что была проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране и в мире. Для предотвращения распространения коронавируса принято решение продлить срок карантина до 6 утра 1 апреля 2021 года.

При этом, так как в Азербайджане наблюдается стабильность в динамике COVID-19, с 18 января часть ограничений будет смягчена. На территории ряда городов отменят систему получения смс и разрешений для покидания мест жительства.

С 25 января будет разрешена деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг. А с 1 февраля для сферы ресторанного бизнеса введут послабления, они смогут продолжить работу (с 06:00 до 00:00).

На сегодняшний день в стране выявлено 226 549 зараженных коронавирусом. Зафиксировано 2983 смерти.