Число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане превысило 200 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в Азербайджане с начала пандемии превысило 200 тысяч. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан» со ссылкой на данные оперативного штаба при правительстве республики.

Всего, по последним данным, к 21 декабря COVID-19 в стране заболели 202 088 человек, 2961 из них — за последние сутки. В настоящее время на лечении в республике остаются 60 099 пациентов и более тысячи на карантине. С начала пандемии в стране было проведено более двух миллионов тестов.

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Жертвами инфекции к настоящему времени стали 2210 заболевших, 35 их них погибли за прошедшие 24 часа. Выздоровели после заражения 139 779 человек, 4317 — за прошедшие сутки.

18 декабря власти Азербайджана объявили о закрытии сухопутной границы с Россией до 1 марта 2021 года. Такое решение было принято на фоне роста числа заболевших в обеих странах, а также из-за введения внутри страны строгих карантинных ограничений.

Ранее Азербайджан закрыл свои воздушные границы для регулярных пассажирских авиарейсов до 31 января. С 14 декабря по 18 января в республике был объявлен ужесточенный карантинный режим: были закрыты все рестораны, кафе и торговые центры, люди смогут покидать свои дома только по специальным SMS-разрешениям.