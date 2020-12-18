Азербайджан объявил о закрытии границы с Россией

Власти Азербайджана объявили о закрытии границы с Россией до 1 марта 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство республики в Москве.

Соответствующие меры были приняты Баку в связи с «резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане», а также из-за введения внутри страны строгих карантинных ограничений. Сухопутная государственная граница РФ с Азербайджаном проходит между Республикой Дагестан и Хачмазским районом. Посольство страны также попросило своих граждан воздержаться от поездок в Дагестан.

Ранее Азербайджан закрыл свои воздушные границы для регулярных пассажирских авиарейсов до 31 января. С 14 декабря по 18 января в республике был объявлен ужесточенный карантинный режим: были закрыты все рестораны, кафе и торговые центры, люди смогут покидать свои дома только по специальным SMS-разрешениям.

По последним данным, коронавирусом в Азербайджане заразились 195 422 человека, жертвами инфекции стали 2 133 пациента, выздоровели 131 252 заболевших. В России с начала пандемии выявили 2 791 220 случаев COVID-19, умерли 49 762 человека, излечились — 2 228 633.