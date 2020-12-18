В Азербайджане уточнили порядок закрытия границы с Россией

Посольство Азербайджана в России уточнило порядок закрытия границы между государствами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснили в дипмиссии, закрыта будет только сухопутная граница. Пешеходный переход будет приостановлен из-за эпидемиологической ситуации. «В связи с этим в упомянутом сообщении посольство обратилось к гражданам с убедительной просьбой воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы», — добавили там. При этом транспортное сообщение между странами продолжится в обычном режиме.

Власти Азербайджана объявили о закрытии границы с Россией до 1 марта 2021 года из-за пандемии коронавируса 18 декабря. Соответствующие меры были приняты Баку в связи с «резким ростом числа людей, заразившихся коронавирусом как в России, так и в Азербайджане».

Сухопутная государственная граница РФ с Азербайджаном проходит между Республикой Дагестан и Хачмазским районом.