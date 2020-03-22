Президент Азербайджана пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожертвовал годовую зарплату на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Государственного агентства Азертадж.

Деньги были направлены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, который был создан по указу азербайджанского лидера.

Отмечается, что месячная зарплата Ильхама Алиева составляет 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов).

4 марта стало известно, что президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Американский лидер направил средства министерству здравоохранения и социальных служб.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, провинция Хубэй, 31 декабря 2019 года. Позже ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-2019. По последним данным, в мире новым типом коронавируса инфицированы более 304 тысяч человек. Из них более 12,9 тысячи скончались, а свыше 91,6 тысячи — излечились.

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