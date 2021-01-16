Вооруженный мужчина напал на приют для животных в поисках своей кошки

В австралийском Мельбурне мужчина обвиняется в вооруженном нападении на приют для животных, где он пытался отыскать свою кошку. Об этом сообщает издание The Age.

Инцидент произошел в понедельник, 11 января. 44-летний Тони Уитманн в поисках своей сбежавшей кошки обратился по телефону в местный приют для потерянных животных. Однако там ответили, что ему придется дождаться следующего утра, чтобы забрать животное. Тогда Тони в камуфляжном костюме вечером того же дня явился в приют и, направив на его сотрудницу винтовку, стал требовать сказать ему, где содержатся кошки.

Забрать питомицу мужчине не удалось. Он связал сотрудницу и заставил ее досчитать до ста, после чего скрылся. После этого женщина сообщила о произошедшем начальству. Тони закопал костюм и оружие недалеко от своего дома.

На следующий день австралиец вернулся в приют за кошкой, но позже его арестовала полиция. Ему предъявили обвинение в похищении, незаконном лишении свободы, вооруженном ограблении, угрозе причинения серьезных телесных повреждений и применении огнестрельного оружия. Дома у мужчины обнаружили военную одежду, снаряжение и оружие. Оказалось, что он служил в армии с 1995 по 1997 год и был демобилизован из-за «неспособности эффективно нести службу».

Тони признал свою вину и заявил о готовности понести ответственность за содеянное. При этом он заявил, что нуждается в помощи в решении его проблем с психическим здоровьем. По его словам, на нападение на приют его сподвигла депрессия, поскольку кошка была его другом, оказывала ему поддержку и пять или шесть раз «вернула его с края пропасти». Адвокат австралийца заявил, что его клиент страдает посттравматическим стрессовым расстройством.

Позже Тони попросил суд освободить его под залог, однако ходатайство не было удовлетворено. Мужчина заключен под стражу, в апреле он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что в городе Бридгенд, Уэльс, кот по кличке Гэндальф вернулся домой с угрожающей запиской, прикрепленной к его ошейнику. Автор послания просил хозяев держать кота дома. Он пожаловался, что Гэндальф каждый день приходит в его дом, крадет со стола еду, царапает диван и разбрасывает блох, и пригрозил отвезти «его куда-нибудь далеко», если подобное повторится. В заключение автор записки пристыдил соседей: «Еще ваш кот остается у меня по ночам и спит на кухне. Кормите его получше».