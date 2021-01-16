Байден выдвинул кандидата на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул своего кандидата на пост заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями. Им стала Бонни Дженкинс, в субботу, 16 января сообщает ТАСС.

«Бонни Дженкинс выдвинута на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности», — говорится в заявлении переходной команды политика.

В годы президентства Барака Обамы Дженкинс работала координатором программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится 20 января. На президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, он обошел действующего президента Дональда Трампа.