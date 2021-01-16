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Байден выдвинул кандидата на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями

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Бонни Дженкинс (слева)
Бонни Дженкинс (слева)
Фото: Women of Color Advancing Peace and Security / Facebook

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул своего кандидата на пост заместителя государственного секретаря по контролю над вооружениями. Им стала Бонни Дженкинс, в субботу, 16 января сообщает ТАСС.

«Бонни Дженкинс выдвинута на должность замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности», — говорится в заявлении переходной команды политика.

В годы президентства Барака Обамы Дженкинс работала координатором программ по снижению угроз в Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

Инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится 20 января. На президентских выборах, прошедших в ноябре 2020 года, он обошел действующего президента Дональда Трампа.

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