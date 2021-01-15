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Трамп запретил напоминать о добровольно ушедшем в отставку президенте США

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Erin Schaff / The New York Times / Bloomberg via Getty Images

Президент США Дональд Трамп запретил напоминать о бывшем президенте США Ричарде Никсоне, добровольно ушедшем в отставку в результате скандала. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленные источники.

Трамп якобы так расстроен из-за подготовки импичмента, что приказал помощникам не упоминать Уотергейтский скандал в его присутствии. Помимо этого, политик сетовал на то, что не может положиться на помощь вице-президента Майка Пенса.

Трампу якобы собрались вынести импичмент после инаугурации избранного президента Джо Байдена. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне. Дебаты продлились более семи часов, президента США обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

В 1970-х годах в США разразился политический Уотергейтский скандал, начавшийся из-за попытки установить прослушку в штаб-квартире Демократической партии. После серии публикаций в СМИ президент-республиканец Ричард Никсон в 1974-м был вынужден уйти в отставку.

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