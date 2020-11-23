Раскрыты имена презирающих Трампа сенаторов-республиканцев

Американский журналист Карл Бернстайн (Carl Bernstein), известный по освещению Уотергейтского скандала, который способствовал отставке 37-го президента США Ричарда Никсона, раскрыл имена двух десятков сенаторов из Республиканской партии, которые неоднократно выражали презрение по отношению к действующему главе государства Дональду Трампу. Список уличенных в неприязни к американскому лидеру политиков он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

В список попали Бен Сасс (Ben Sasse) от Небраски, Сьюзан Коллинз (Susan Collins) от Мэна, Лиза Мурковски (Lisa Murkowski) от Аляски, Рик Скотт (Rick Scott) и Марко Рубио (Marco Rubio) от Флориды, Чак Грассли (Chuck Grassley) от Айовы и Марта МакСалли (Martha McSally) от Аризоны. Кроме того, журналист указал Роба Портмана (Rob Portman) от Огайо, Ламара Александера (Lamar Alexander) от Теннесси, Роя Бланта (Roy Blunt) от Миссури, Джона Корнина (John Cornyn) от Техаса, Джона Тьюна (John Thune) от Южной Дакоты, Митта Ромни (Mitt Romney) от Юты, Майка Брауна (Mike Braun) и Тодда Янга (Todd Young) от Индианы, Тима Скотта (Tim Scott) от Южной Каролины, Ричарда Берра (Richard Burr) от Северной Каролины, Пэта Туми (Pat Toomey) от Пенсильвании, Джерри Морана (Jerry Moran) и Пэта Робертса (Pat Roberts) от Канзаса, а также Ричарда Шелби (Richard Shelby) от Алабамы.

По словам Бернстайна, о подобном отношении названных сенаторов к Трампу он узнал от их коллег, штатных сотрудников их офисов, лоббистов и источников в Белом доме. При этом сами политики в большинстве своем никогда не высказывались публично против политики действующего президента. Кроме того, некоторые из них даже принимали активное участие в предвыборной кампании Трампа: так, сенатор от Флориды Рубио выступал на его недавнем митинге.

Как отметил журналист, многие, если не большинство, из перечисленных им сенаторов были рады поражению Трампа на выборах. В то же время они опасались открыто критиковать американского лидера, поскольку знали, что его поддержка может обеспечить им переизбрание на выборах в сенат.

Карл Бернстайн был одним из журналистов The Washington Post, благодаря которым в 1970-х годах в США разразился политический Уотергейтский скандал. После серии публикаций в СМИ о попытке установить прослушку в штаб-квартире Демократической партии президент-республиканец Ричард Никсон в 1974-м был вынужден уйти в отставку.