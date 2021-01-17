Врачи предрекли новую эпидемию после снятия ограничений из-за COVID-19

Британские врачи предрекли стране новую эпидемию заболеваний, передающихся половым путем. Об этом пишет Daily Star.

Президент Ассоциации сексуального здоровья Джон МакСорли отметил, что за время введенных из-за коронавируса ограничений на 85 процентов снизилось число пациентов, которые обращаются к врачам для лечения гонореи и сифилиса. Однако, по его словам, число инфицированных не уменьшилось.

МакСорли заявил, что главной профилактической мерой будет социальное дистанцирование, как и при COVID-19. При наличии симптомов специалист рекомендовал обратиться к врачу и начать лечение без промедления, чтобы избежать в будущем коллапса системы здравоохранения уже из-за распространения гонореи и сифилиса.

Ранее главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что мир охватила эпидемия ожирения, которая незаметна, но куда опаснее коронавируса. По словам доктора, почти 40 процентов населения Земли имеет лишний вес. Мясников подчеркнул, что когда у людей развивается ожирение, лишний вес в дальнейшим приводит к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.