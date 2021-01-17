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В России за сутки умер 481 пациент с коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за день умер 481 пациент с COVID-19. Общее число смертей с начала пандемии в стране увеличилось до 65 566, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего зараженных скончалось в Москве — 79 человек. Следом идут Петербург (67), Подмосковье (32), Красноярский (25) и Краснодарский (20) края.

За 24 часа в России зарегистрировано 24 092 новых факта заражения коронавирусом. Общее число заразившихся увеличилось до 3 544 623. 2 936 991 из них уже поправился, в том числе 27 311 за последние сутки.

Антирекорд по смертности от COVID-19 в 2021 году был установлен 16 января. Тогда скончались 590 человек.

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