Единственная в мире панда-альбинос попала на видео

Живущая в китайском заповеднике Волонг панда-альбинос впервые за долгое время попала в объектив камеры слежения. Видео, предоставленное пресс-службой парка, опубликовало издание China Daily в Twitter.

На кадрах животное пробирается сквозь растения и садится прямо перед камерой. На записи видны ее светлая шерсть, можно наблюдать, как она дышит. В кадре зверь виден не полностью.

Съемка была сделана еще в феврале, но видео было показано только 16 января на Центральном телевидении Китая.

Издание называет белую панду единственной в мире. Впервые ее снимки были получены весной 2019 года, по ним было невозможно определить пол животного.