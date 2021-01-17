Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

Посол России в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сергей Кузнецов умер в возрасте 67 лет в субботу, 16 января. Об этом сообщается на странице дипмиссии России в Facebook.

«Коллектив посольства глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной С.Н. Кузнецова и выражает самые искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Кузнецов работал дипломатом с 1985 года, занимал свою должность посла с 2019 года. До этого в разное время был генеральным консулом в Джидде (Саудовская Аравия), послом в Джибути и Сомали. В дипмиссии отметили, что за три десятилетия работы Кузнецов зарекомендовал себя как блестящий арабист и специалист по Ближнему Востоку и странам Африки.