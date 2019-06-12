Умер посол России в Сенегале

Скончался посол России в Сенегале Сергей Крюков, сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Крюков родился в Москве, в 1982 году закончил МГИМО. Работал в посольствах Мали, Габона, Мадагаскара. В 2003-2007 годах был заместителем директора департамента Африки МИД, в 2007-2011 — послом в Зимбабве с аккредитацией в Малави, в 2011-2014 возглавлял африканский департамент. В 2014 году Крюков был назначен послом России в Сенегале с аккредитацией в Гамбии. Дипломат скончался во вторник, 11 июня.

«Он навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении посольства.

