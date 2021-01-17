В России объяснили отказ Бразилии от ускоренной регистрации «Спутник V»

Бразилия запросила дополнительную информацию о российской вакцине «Спутник V» и не отказывала в ее регистрации. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передает «Интерфакс».

В фонде объяснили, что регулятор, Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA), сделал запрос дополнительных данных в рамках стандартной процедуры. В ближайшее время они будут предоставлены стране.

Сейчас на рассмотрении в бразильским Сенате находится закон, который в случае принятия позволит автоматически использовать в государстве вакцину, «зарегистрированную в ряде стран, включая Россию», добавили в РФПИ.