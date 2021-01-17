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В Бразилии отклонили запрос на срочное использование «Спутника V»

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования в Бразилии. Об этом сообщает ТАСС.

Регулятор пояснил, что запрос не удовлетворяет минимальным критериям, в частности ввиду отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний. «А также в связи с вопросами, касающимися передовых методов производства», — отмечается в сообщении.

15 января бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) направила в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) Бразилии запрос на на временное срочное использование 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

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