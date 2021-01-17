В Совфеде рассказали о доступности для россиян пенсии в 30 тысяч рублей

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский рассказал в разговоре с «Комсомольской правдой» о доступности пенсии по 30 тысяч рублей в месяц для россиян.

По его словам, около 20 процентов россиян могут рассчитывать на пенсию свыше 30 тысяч рублей в месяц. «На такую высокую пенсию могут претендовать северяне, которые заработали необходимый стаж и уехали жить в другие регионы», — рассказал Рязанский.

Кроме того, высокие пенсии получают академики, народные артисты. Также на более высокие выплаты могут рассчитывать те, кто имел отношение к летному составу, к непосредственным работам в шахтах, военные, ученые, сотрудники правоохранительных органов и судов. «Добавим к этому и людей, работавших в системе государственной власти на федеральном и региональном уровнях, в законодательных собраниях и правительствах регионов», — сказал Рязанский.

16 января сообщалось, что руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей в 2021 году. На такую ежемесячную социальную выплату могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц.