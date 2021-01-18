Раскрыты детали ввода антиковидных паспортов в российском регионе

В Башкирии антиковидные паспорта будут спрашивать у посетителей ресторанов и кафе. Детали ввода документа раскрыл руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, передает РИА Новости.

По словам Сидякина, из-за введения документа в указ главы Башкирии о повышенной готовности будут внесены изменения. Так, заведениям общественного питания нельзя будет допускать одновременное нахождение в зале 50 и более посетителей без антиковидного паспорта. Их наличие у посетителя будут проверять на входе.

Кроме того, граждане, владеющие антиковидным паспортом, получат скидки на размещение в государственных санаториях и при покупке абонемента для посещения бассейнов и фитнес-центров. На данный момент в проекте готовы принять участие пять фитнес-центров региона.

Башкирия стала первым российским регионом, вводящим антиковидные паспорта для местных жителей, у которых в организме выработались антитела к коронавирусу. Удостоверение будет давать и другие льготы его обладателям: скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.