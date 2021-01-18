Россия
 
Последние новости
Лавров заявил о планах заблокировать Telegram на Западе
Удар молнии в мужчину попал на видео
В Одессе националисты устроили травлю еврейского ресторана за пост в соцсетях
Заявивший о пытках аспирант МГУ признан виновным в поджоге офиса «Единой России»
Стоимость российской пшеницы побила многолетний рекорд
Часто путешествующая россиянка назвала страны с самыми «приставучими» мужчинами
В немецкой больнице произошла вспышка неизвестной мутации коронавируса
Названа минимальная для покупки квартиры в Москве зарплата
ВМС США испытают «уничтожителя» ЧФ России в реальном бою
Путин поручил разобраться с трудовыми мигрантами
Новости партнеров
Прослушать новость

Раскрыты детали ввода антиковидных паспортов в российском регионе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Башкирии антиковидные паспорта будут спрашивать у посетителей ресторанов и кафе. Детали ввода документа раскрыл руководитель администрации главы региона Александр Сидякин, передает РИА Новости.

По словам Сидякина, из-за введения документа в указ главы Башкирии о повышенной готовности будут внесены изменения. Так, заведениям общественного питания нельзя будет допускать одновременное нахождение в зале 50 и более посетителей без антиковидного паспорта. Их наличие у посетителя будут проверять на входе.

Кроме того, граждане, владеющие антиковидным паспортом, получат скидки на размещение в государственных санаториях и при покупке абонемента для посещения бассейнов и фитнес-центров. На данный момент в проекте готовы принять участие пять фитнес-центров региона.

Башкирия стала первым российским регионом, вводящим антиковидные паспорта для местных жителей, у которых в организме выработались антитела к коронавирусу. Удостоверение будет давать и другие льготы его обладателям: скидки в магазинах, снятие некоторых ограничений. Жители старше 65 лет с антителами смогут не соблюдать обязательную самоизоляцию.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Башкирии с февраля введут антиковидные паспорта
На бейджи для привитых от COVID-19 поместят QR-код с голограммой
В России предложили выдавать ковидные паспорта переболевшим коронавирусом