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Найдено тело капитана затонувшего у берегов Турции сухогруза

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Кадр: телеграм-канал «Mash»

Спасательные службы обнаружили тело капитана сухогруза, затонувшего у берегов Турции. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, ее слова приводит ТАСС.

«Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко», — заявили в пресс-службе. В Росморречфлоте уточнили, что получили эту информацию от береговой охраны Турции. Сообщается, что еще пять человек с судна по-прежнему находятся в море.

Сухогруз выполнял рейс из Грузии в Болгарию и затонул у берегов турецкой провинции Бартын около часа дня в воскресенье, 17 января. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные — украинцы.

Ранее стало известно, что шесть моряков с затонувшего сухогруза были спасены. среди найденных членов экипажа есть россиянин — старший механик судна. Он рассказал, что корабль затонул из-за плохих погодных условий.

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