Инфекционист оценил влияние морозов на распространение коронавируса

Температура до минус 20 градусов не оказывает губительного влияния на коронавирус, но меняет поведение людей, что сказывается на эпидемиологической ситуации. Такую оценку в разговоре с РИА Новости дал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что в холодную погоду люди больше времени проводят в закрытых помещениях. Из-за этого межличностные контакты становятся более близкими и долгими. Некоторые таким образом изолируются внутри семьи. Другие начали ходить на работу и в школу, и это может повлиять на распространение инфекции. «Дистанцирование и средства самоизоляции — forever. И, естественно, вакцинация», — сказал инфекционист.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что коронавирус невосприимчив к холоду, поэтому зимой эпидемия не пойдет на спад. Руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев указывал, что при сильных морозах частицы вируса могут дольше задерживаться в воздухе.