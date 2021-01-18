Врач оценил вероятность заразиться коронавирусом во время крещенских купаний

Инфекционист Евгений Тимаков оценил вероятность заразиться коронавирусом во время крещенских купаний. Его слова передает РИА Новости.

В первую очередь, проникновению вируса препятствуют сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду. «Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии», — пояснил врач.

Кроме того, на морозе вирус передается значительно реже, что уменьшает вероятность заразиться почти до нуля, подчеркнул Тимаков. Сама вода при этом не является источником инфекции.

Врач отметил, что меры профилактики заболеваний на крещенских купаниях в этот раз будут такими же, как и в предыдущие годы. В частности, не стоит ходить на купания одному, а также следует взять с собой сменную одежду и нескользящие тапочки. Чтобы согреться после купания, специалист посоветовал выпить горячий чай.