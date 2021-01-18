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Пропавший подросток угодил в объектив камеры незадолго до исчезновения

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Кадр: WAVE 3 News

Пропавший 16-летний подросток Якоб Стовер (Jacob Stover) из американского города Луисвилла незадолго до исчезновения угодил в объектив камеры. Как сообщает Wave3, на записи уличной онлайн-камеры обнаружили момент, снятый незадолго до его исчезновения.

По данным издания, на видео Стовер находился внутри каяка посреди реки Огайо. Он двигался кругами, а затем прошел под мостом в район, где запрещено движение каяков и катеров. После этого подросток пропал из кадра.

Каяк Стовера позже был найден неподалеку от водопада, однако никаких следов подростка обнаружить не удалось. В полиции отметили, что не знают, как и в какой момент подросток остался без своей лодки.

Опытный гребец Нэйтан Гинн (Nathan Ginn) рассказал Wave3, какие угрозы таит в себе занятие каякингом в зимнее время. По его словам, многие люди не осознают всей опасности этого вида спорта. Тем не менее гребцы, упавшие в холодную воду, часто не выживают. Гинн порекомендовал любителям каякинга всегда надевать спасательные жилеты, брать с собой спасательное снаряжение и не заниматься этим видом спорта в одиночку.

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