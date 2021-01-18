В Иране посадили американского бизнесмена по обвинению в шпионаже

Американского бизнесмена посадили в тюрьму в Иране по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на друга семьи.

По информации издания, Эмад Шарги (Emad Shargi), 56-летний гражданин США иранского происхождения, был вызван в тегеранский суд 30 ноября 2020-го. Там ему сообщили, что он осужден за шпионаж и приговорен к 10 годам. Вердикт был вынесен без суда. За шесть недель семья Шарги ничего о нем не слышала, но не придавала дело огласке из опасений за благополучие родственника.

Бизнесмен стал уже четвертым гражданином США, находящимся в Иране под стражей. Издание отмечает, что приговор Шарги спустя лишь несколько недель после победы Джо Байдена на выборах может негативно сказаться на планах избранного президента США нормализовать отношения с Ираном.

В начале декабря 2020-го Джо Байден сообщил, что планирует вернуть Вашингтон в соглашение по иранской ядерной программе — так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). При этом в начале января стало известно, что Иран обогатил уран до 20 процентов свыше норм, установленных СВДП.

В мае 2020 года власти Ирана объявили, что приостанавливают выполнение части обязательств в рамках соглашения. Такое решение Тегерана вызвано тем, что в мае 2018 года США обвинили иранскую сторону в нарушениях условий плана и в одностороннем порядке вышли из сделки, заключенной в 2015 году, а также наложили на Иран санкции. Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.