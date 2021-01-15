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Иран провел масштабные испытания баллистических ракет

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Иран провел масштабные учения, в ходе которых испытал новые баллистические ракеты и дроны на фоне возросшей напряженности в отношениях с США. Кадры испытаний опубликованы в Twitter-аккаунте командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами.

По информации иранского телеканала Press TV, в пятницу, 15 января, военные осуществили пуски ракет классов «Зульфикар», «Зильзаль» и «Дизфуль». Сообщается, что ракеты были оснащены съемными управляемыми боеголовками, способными проникнуть через противоракетную оборону врага.

Подготовка к военным мероприятиям проводится на фоне конфликта с США, который обострился в последние месяцы. 2 января сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) Ирана повысили боеготовность в Персидском заливе, а в декабре 2020-го Пентагон укрепил свою военную базу Айн аль-Асад в Ираке.

Некоторые источники утверждают, что Тегеран опасается любых внезапных событий военного характера. Это вызвано в том числе многочисленными слухами и угрозами нынешнего президента США Дональда Трампа, который обещал наказать страну в случае ее нападения на американских военных в Ираке.

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