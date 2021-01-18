Диетолог рассказала о правильных способах употреблять имбирь

Диетолог Мария Черняева рассказала о правильных способах употреблять имбирь. Об этом она заявила в интервью радио Sputnik.

По ее словам, употреблять данный продукт можно практически в любом виде. Врач отметила, что в нем содержится много витаминов и микроэлементов. Специалист объяснила, что в сухом виде имбирь дольше всего сохраняет свои полезные свойства, а в маринованном — обладает антибактериальным и противопаразитарным действием. Врач также добавила, что даже в виде конфет и цукатов имбирь сохраняет свои целебные способности.

При этом специалист предупредила, что не стоит есть более 80-100 грамм имбиря за один раз. Она отметила, что данный продукт обладает кроверазжижающим действием, поэтому он может оказывать негативное влияние при болезнях желчного пузыря. Диетолог подчеркнула, что не стоит употреблять много имбиря во время приема кроверазжижающих препаратов.

Ранее американские ученые сообщили, что чай с имбирем обладает целебными свойствами, в том числе снижает уровень холестерина, риск развития рака. Кроме того, напиток способен облегчить боль в суставах. Согласно результатам многочисленных исследований, имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, содержащемуся в корне растения.