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В России за сутки умер 471 пациент с коронавирусом

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Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В России за сутки скончался 471 пациент с COVID-19. Всего за время пандемии в стране умерли 66 037 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего погибших в Москве (73), Петербурге (55), Красноярском крае (25), Подмосковье (23).

За день в России выявлено 22 857 новых случаев заражения. Общее число инфицированных увеличилось до 3 591 066. Из них почти три миллиона человек уже поправились, в том числе 18 333 за последние 24 часа.

Антирекорд по суточной смертности в этом году был достигнут 16 января. Тогда погибли 590 инфицированных.

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