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Мужчина решил сделать сюрприз жене и испортил ее принадлежности для макияжа

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Кадр: видео @LookingForKevin / TikTok

Мужчина решил сделать сюрприз жене-визажистке, в результате чего испортил ее инструменты и пожалел о своей идее. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользователь по имени Кевин захотел порадовать возлюбленную и почистить ее принадлежности для макияжа. Так, он поместил большое количество дорогостоящих кистей разной формы в посудомоечную машину. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что одни кисти сломались, а другие — осыпались. «Какая ужасная ошибка. Ребята, как мне исправить это в ближайшие 20 минут?» — подписал он ролик, который стал вирусным и набрал 6,2 миллиона просмотров.

Пользователи сети были озадачены действиями Кевина и принялись жалеть его в комментариях. «О, ты проснулся и выбрал смерть», «Я поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет, как только увидела подставку для посуды в посудомоечной машине. Я закричала "нет"», «Ваш кошелек вот-вот разорится, сэр», «Лучше съезжай, пока она не вернулась домой», — высказывались они.

В декабре 2020 года парней отправили за женскими средствами с пошлыми названиями и сняли на видео. Например, пользовательница с ником meetthethorpes попросила мужчину приобрести для нее Magic Fwem Fwem Fresh 2000 («Волшебный Фвем-Фвем-Свежесть 2000»). «Я что, идиот? Ты отправила меня туда, чтобы купить Magic Fwem Fwem Fresh 2000? Они посмотрели на меня так, будто я наркоман», — высказался парень.

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