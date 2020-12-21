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Парней отправили за женскими средствами с пошлыми названиями и сняли на видео

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Кадр: @meetthethorpes / TikTok

Девушки массово начали публиковать видео, где они разыгрывают своих молодых людей, отправляя их в магазин за несуществующими вещами с выдуманным названием. Соответствующие ролики появились в их TikTok-аккаунтах.

Так, например, юзерша с никнеймом kyleandjae_ отправила своего парня в гипермаркет за средством под названием Oochie Cooch 3000 и показала его реакцию (слова oochie и cooch — это сленговые названия женских половых органов в английском языке — прим. «Ленты.ру»). «Я спросил у консультантки: "У вас есть в продаже Oochie Cooch 3000?" Сначала она посмотрела на меня так, будто я тупой, а затем она взяла микрофон и громко спросила на весь магазин: "Ребята, кто-нибудь знает, у нас есть Oochie Cooch 3000?" Почему все вокруг расхохотались?» — недоумевал молодой человек.

Еще одна пользовательница с ником meetthethorpes попросила мужчину приобрести Magic Fwem Fwem Fresh 2000 («Волшебный Фвем-Фвем-Свежесть 2000»). «Я что, идиот? Ты отправила меня туда, чтобы купить Magic Fwem Fwem Fresh 2000? Они посмотрели на меня так, будто я наркоман», — высказался парень.

Более того, в ролике блогерши Эйлин Кристин (Aileen Christine) ее парень рассказал, как пытался купить товар под названием Squeaky Clean-a Vageen-a, что переводится как «писклявый чистый женский половой орган»: «Squeaky Clean-a Vageen-a? Так и знал, что этого не существует! Я зашел и сказал: "А у вас есть Squeaky Clean-a Vageen-a?" Сначала она осведомилась, для чего нужен этот товар, а затем рассмеялась и спросила, нет ли у моей девушки аккаунта в TikTok. Я никогда больше не смогу тебе доверять».

Ранее в декабре мужчины поверили в шуточное видео про маникюр и «заскулили от ужаса». Пользовательница под никнеймом ivonnemireyaa опубликовала на своей странице видео, в котором она продемонстрировала процесс создания акриловых ногтей на реалистичной руке-манекене: она поочередно вставляет в пальцы продолговатые куски пластика, которые входят глубоко под кутикулу.

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